Эмин Махмудов стал лучшим бомбардиром сборной Азербайджана
Футбол
- 09 сентября, 2025
- 21:52
Капитан сборной Азербайджана Эмин Махмудов установил исторический рекорд, забив гол в матче отборочного этапа ЧМ-2026 против сборной Украины.
Как сообщает Report, полузащитник стал лучшим бомбардиром сборной, доведя количество своих голов до 15.
Он обновил 21-летний рекорд бывшего нападающего Гурбана Гурбанова, который в настоящее время тренирует агдамский "Карабах".
Наставник "скакунов" забивал 14 раз в 68 матчах за сборную в период с 1992 по 2005 год. Свой последний гол бывший форвард забил в товарищеском матче против Латвии (2:2) в 2004 году. Эмин Махмудов, защищающий цвета сборной Азербайджана с 2016 года, достиг отметки в 15 голов в своем 56-м матче.
