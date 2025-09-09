ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар

    Эмин Махмудов стал лучшим бомбардиром сборной Азербайджана

    Футбол
    • 09 сентября, 2025
    • 21:52
    Эмин Махмудов стал лучшим бомбардиром сборной Азербайджана

    Капитан сборной Азербайджана Эмин Махмудов установил исторический рекорд, забив гол в матче отборочного этапа ЧМ-2026 против сборной Украины.

    Как сообщает Report, полузащитник стал лучшим бомбардиром сборной, доведя количество своих голов до 15.

    Он обновил 21-летний рекорд бывшего нападающего Гурбана Гурбанова, который в настоящее время тренирует агдамский "Карабах".

    Наставник "скакунов" забивал 14 раз в 68 матчах за сборную в период с 1992 по 2005 год. Свой последний гол бывший форвард забил в товарищеском матче против Латвии (2:2) в 2004 году. Эмин Махмудов, защищающий цвета сборной Азербайджана с 2016 года, достиг отметки в 15 голов в своем 56-м матче.

    бомбардир сборная Азербайджана по футболу Эмин Махмудов Гурбан Гурбанов
    Emin Mahmudov Azərbaycan millisinin tarixinə düşüb

    Последние новости

    21:58

    LCI: Лекорню стал новым премьер-министром Франции

    Другие страны
    21:57

    Туск: Польша станет крупнейшим получателем средств из фонда милитаризации ЕС

    Другие страны
    21:52

    Эмин Махмудов стал лучшим бомбардиром сборной Азербайджана

    Футбол
    21:49

    При израильской атаке на Доху погибли шесть человек

    Другие
    21:43

    В Непале протесты привели к массовым побегам заключенных

    Другие страны
    21:33

    NYT: Трудности на фоне поиска нового премьера могут привести к отставке Макрона

    Другие страны
    21:31
    Фото
    Видео

    ЧМ-2026: Азербайджан сравнял счет в матче с Украиной

    Футбол
    21:20

    Украина успешно движется к членству в ЕС благодаря финансовой поддержке Европы

    Другие страны
    20:53

    Европа перед выбором: Действовать быстро или ….

    Аналитика
    Лента новостей