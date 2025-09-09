Эмин Махмудов стал лучшим бомбардиром сборной Азербайджана

Капитан сборной Азербайджана Эмин Махмудов установил исторический рекорд, забив гол в матче отборочного этапа ЧМ-2026 против сборной Украины.

Как сообщает Report, полузащитник стал лучшим бомбардиром сборной, доведя количество своих голов до 15.

Он обновил 21-летний рекорд бывшего нападающего Гурбана Гурбанова, который в настоящее время тренирует агдамский "Карабах".

Наставник "скакунов" забивал 14 раз в 68 матчах за сборную в период с 1992 по 2005 год. Свой последний гол бывший форвард забил в товарищеском матче против Латвии (2:2) в 2004 году. Эмин Махмудов, защищающий цвета сборной Азербайджана с 2016 года, достиг отметки в 15 голов в своем 56-м матче.