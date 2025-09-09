Emin Mahmudov Azərbaycan millisinin tarixinə düşüb
Futbol
- 09 sentyabr, 2025
- 21:32
Azərbaycan milli komandasının kapitanı Emin Mahmudov Ukrayna yığması ilə keçirilən DÇ-2026-nın seçmə mərhələ oyununda qol vuraraq, tarixi rekorda imza atıb.
"Report" xəbər verir ki, yarımmüdafiəçi millinin heyətində qollarının sayını 15-ə çatdırmaqla ən məhsuldar futbolçu olub.
O, sabiq hücumçu Qurban Qurbanova məxsus 21 illik rekordu yeniləyib.
"Qarabağ"ın baş məşqçisi 1992-2005-ci illər ərzində millinin heyətində keçirdiyi 68 oyunda 14 dəfə fərqlənib. Qurbanov sonuncu qolunu 2004-cü ildə Latviya ilə yoldaşlıq görüşündə (2:2) vurmuşdu. Emin Mahmudov isə 2016-cı ildən şərəfini qoruduğu Azərbaycan millisinin heyətində 56-cı matçında 15 qola çatıb.
Son xəbərlər
21:58
Fransanın yeni Baş nazirinin adı açıqlanıbDigər ölkələr
21:54
Tramp İsrailin zərbələrindən sonra Netanyahu və Qətərin rəhbərliyi ilə danışıbDigər ölkələr
21:54
Foto
Video
DÇ-2026: Azərbaycan millisi Ukrayna ilə bərabərə qalıb - YENİLƏNİB-5Futbol
21:34
Avropa seçim qarşısında: Tez hərəkət edin, yoxsa….Analitika
21:32
Emin Mahmudov Azərbaycan millisinin tarixinə düşübFutbol
21:28
İsrailin Dohaya hücumunda 6 nəfər ölübDigər
21:15
Aİ 2030-cu ilə qədər müdafiə hazırlığını əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirəcəkDigər ölkələr
21:00
Foto
Keniya və Azərbaycan Huduma ilə ASAN Xidmət arasında təcrübə mübadiləsini müzakirə edibXarici siyasət
20:42