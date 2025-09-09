İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal
    İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal

    Emin Mahmudov Azərbaycan millisinin tarixinə düşüb

    Futbol
    • 09 sentyabr, 2025
    • 21:32
    Emin Mahmudov Azərbaycan millisinin tarixinə düşüb

    Azərbaycan milli komandasının kapitanı Emin Mahmudov Ukrayna yığması ilə keçirilən DÇ-2026-nın seçmə mərhələ oyununda qol vuraraq, tarixi rekorda imza atıb.

    "Report" xəbər verir ki, yarımmüdafiəçi millinin heyətində qollarının sayını 15-ə çatdırmaqla ən məhsuldar futbolçu olub.

    O, sabiq hücumçu Qurban Qurbanova məxsus 21 illik rekordu yeniləyib.

    "Qarabağ"ın baş məşqçisi 1992-2005-ci illər ərzində millinin heyətində keçirdiyi 68 oyunda 14 dəfə fərqlənib. Qurbanov sonuncu qolunu 2004-cü ildə Latviya ilə yoldaşlıq görüşündə (2:2) vurmuşdu. Emin Mahmudov isə 2016-cı ildən şərəfini qoruduğu Azərbaycan millisinin heyətində 56-cı matçında 15 qola çatıb.

    Futbol Azərbaycan futbolu Azərbaycan millisi DÇ-2026 seçmə mərhələ
    Эмин Махмудов стал лучшим бомбардиром сборной Азербайджана

    Son xəbərlər

    21:58

    Fransanın yeni Baş nazirinin adı açıqlanıb

    Digər ölkələr
    21:54

    Tramp İsrailin zərbələrindən sonra Netanyahu və Qətərin rəhbərliyi ilə danışıb

    Digər ölkələr
    21:54
    Foto
    Video

    DÇ-2026: Azərbaycan millisi Ukrayna ilə bərabərə qalıb - YENİLƏNİB-5

    Futbol
    21:34

    Avropa seçim qarşısında: Tez hərəkət edin, yoxsa….

    Analitika
    21:32

    Emin Mahmudov Azərbaycan millisinin tarixinə düşüb

    Futbol
    21:28

    İsrailin Dohaya hücumunda 6 nəfər ölüb

    Digər
    21:15

    Aİ 2030-cu ilə qədər müdafiə hazırlığını əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirəcək

    Digər ölkələr
    21:00
    Foto

    Keniya və Azərbaycan Huduma ilə ASAN Xidmət arasında təcrübə mübadiləsini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    20:42

    Ağ Ev İsrailin hücumlarından xəbərdar olduğunu təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti