DÇ-2026: Azərbaycan - Ukrayna oyunu başlayıb
Futbol
- 09 sentyabr, 2025
- 20:00
DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinin D qrupunun Azərbaycan - Ukrayna matçına start verilib.
"Report"un məlumatına görə, qarşılaşma Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionuda keçirilir.
Matçı yunanıstanlı baş hakim Vassilis Fotias idarə edir.
Son xəbərlər
20:31
Arzu Əliyeva sosial qayğıya ehtiyacı olan uşaqların "Sea Breeze"də istirahətini təşkil edibSosial müdafiə
20:22
Polşa belaruslu diplomatı ölkədən xaric edəcəkDigər ölkələr
20:12
Türkdilli ölkələr "yaşıl maliyyə" platformasını işə salmağı planlaşdırırMaliyyə
20:04
Video
İsrailin Dohada HƏMAS-a hücumu nəticəsində 6 yüksək rütbəli ölüb - YENİLƏNİB-5Digər ölkələr
20:02
Mirziyoyev və Stubb Özbəkistana gözlənilən səfəri müzakirə edibDigər ölkələr
20:00
Foto
DÇ-2026: Azərbaycan - Ukrayna oyunu başlayıbFutbol
19:55
Azərbaycanın U-21 millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində Bolqarıstanla bərabərə qalıbFutbol
19:46
Macarıstan "Shell" ilə 10 illik qaz tədarükü müqaviləsi imzalayıb - YENİLƏNİBEnergetika
19:35