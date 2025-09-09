DÇ-2026: Azərbaycan millisi bu gün Ukrayna yığması ilə üz-üzə gələcək

İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    09 sentyabr, 2025
    Futbol üzrə Azərbaycan millisi 2026-cı ildə keçiriləcək dünya çempionatının seçmə mərhələsində növbəti oyununa bu gün çıxacaq.

    "Report"un məlumatına görə, yığma Bakıda Ukrayna ilə üz-üzə gələcək.

    Qarşılaşma Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda, saat 20:00-da start götürəcək. Görüşü yunanıstanlı FIFA referisi Vassilis Fotias idarə edəcək.

    Azərbaycan millisində ötən gün portuqaliyalı mütəxəssis Fernandu Santuş istefaya göndərilib. Komandanı bugünkü görüşə U-21-in baş məşqçisi Ayxan Abbasov çıxaracaq. 

    Qeyd edək ki, Azərbaycan yığması sentyabrın 5-də səfərdə İslandiyaya 5 cavabsız qolla uduzub. Ukrayna isə Fransaya 0:2 hesabı ilə məğlub olub.

    Azərbaycan - Ukrayna oyunu DÇ-2026 seçmə mərhələ
    ЧМ-2026: Сборная Азербайджана сегодня сыграет с Украиной
    2026 FIFA WC: Azerbaijan to face Ukraine today in qualifier match

