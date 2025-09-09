ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис

    ЧМ-2026: Сборная Азербайджана сегодня сыграет с Украиной

    Футбол
    • 09 сентября, 2025
    • 09:13
    ЧМ-2026: Сборная Азербайджана сегодня сыграет с Украиной

    Сборная Азербайджана по футболу сегодня проведет свой очередной матч отборочного этапа чемпионата мира (ЧМ) 2026 года.

    Как сообщает Report, команда сыграет с Украиной в Баку.

    Матч состоится в 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Игру обслужит греческий арбитр ФИФА Василис Фотиас.

    Отметим, что португальский специалист Фернанду Сантуш вчера был уволен с поста главного тренера сборной Азербайджана. Поэтому в сегодняшнем матче национальной командой будет руководить главный тренер молодежной сборной U-21 Айхан Аббасов.

    Напомним, что 5 сентября сборная Азербайджана проиграла в гостях Исландии со счетом 0:5, а Украина - Франции со счетом 0:2.

    футбол сборная Азербайджана матч Украина ЧМ-2026
    DÇ-2026: Azərbaycan millisi bu gün Ukrayna yığması ilə üz-üzə gələcək
    2026 FIFA WC: Azerbaijan to face Ukraine today in qualifier match

    Последние новости

    09:50

    Армения анонсировала скорые переговоры с США по "Маршруту Трампа"

    В регионе
    09:49

    Генсек: Председательство Азербайджана в СВМДА направлено на укреплении мер доверия во всех сферах

    Внешняя политика
    09:48

    В Насиминском районе Баку временно отключат газ

    Энергетика
    09:43

    Brent подорожала до $66,5 за баррель

    Энергетика
    09:42

    Цена на азербайджанскую нефть превысила $68

    Энергетика
    09:38

    Си Цзиньпин: Китай выступает за укрепление взаимного доверия с ЕС

    Другие страны
    09:36

    В Сумгайыте приостановят подачу газа 1200 абонентам

    Энергетика
    09:34

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.09.2025)

    Финансы
    09:29
    Фото

    В Баку проходит 13-е заседание Форума аналитических центров СВМДА

    Внешняя политика
    Лента новостей