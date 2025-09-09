ЧМ-2026: Сборная Азербайджана сегодня сыграет с Украиной
Футбол
- 09 сентября, 2025
- 09:13
Сборная Азербайджана по футболу сегодня проведет свой очередной матч отборочного этапа чемпионата мира (ЧМ) 2026 года.
Как сообщает Report, команда сыграет с Украиной в Баку.
Матч состоится в 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Игру обслужит греческий арбитр ФИФА Василис Фотиас.
Отметим, что португальский специалист Фернанду Сантуш вчера был уволен с поста главного тренера сборной Азербайджана. Поэтому в сегодняшнем матче национальной командой будет руководить главный тренер молодежной сборной U-21 Айхан Аббасов.
Напомним, что 5 сентября сборная Азербайджана проиграла в гостях Исландии со счетом 0:5, а Украина - Франции со счетом 0:2.
