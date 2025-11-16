İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    DÇ-2026: Azərbaycan millisi Fransa ilə oyunda hesabı açıb - YENİLƏNİB

    Futbol
    • 16 noyabr, 2025
    • 21:05
    DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinin Azərbaycan - Fransa oyununda ilk qol vurulub.

    "Report"un məlumatına görə, Azərbaycan millisi matçda hesabı açıb.

    4-cü dəqiqədə Renat Dadaşov rəqibi məyus edib.

    DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində Azərbaycan - Fransa oyunu başlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçirilən qarşılaşma saat 21:00-da start götürüb.

    Matçı latviyalı Andris Treymanis idarə edir.

    D qrupunun digər matçında Ukrayna İslandiya ilə üz-üzə gələcək. Həmin görüş saat 23:45-də başlayacaq.

    Qeyd edək ki, 13 xalla qrupda lider olan Fransa komandası DÇ-2026-nın final mərhələsinə vəsiqəni təmin edib. İslandiya və Ukrayna 7 xalla növbəti pilləri bölüşdürürlər. 1 xalı olan Azərbaycan millisi dördüncüdür.

    Azərbaycan - Fransa oyunu DÇ-2026 seçmə mərhələ
    Foto
    ЧМ-2026: Сборная Азербайджана открыла счет в матче с Францией - ОБНОВЛЕНО

