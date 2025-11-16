DÇ-2026: Azərbaycan millisi Fransa ilə oyunda hesabı açıb - YENİLƏNİB
Futbol
- 16 noyabr, 2025
- 21:05
DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinin Azərbaycan - Fransa oyununda ilk qol vurulub.
"Report"un məlumatına görə, Azərbaycan millisi matçda hesabı açıb.
4-cü dəqiqədə Renat Dadaşov rəqibi məyus edib.
DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində Azərbaycan - Fransa oyunu başlayıb.
"Report"un məlumatına görə, Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçirilən qarşılaşma saat 21:00-da start götürüb.
Matçı latviyalı Andris Treymanis idarə edir.
D qrupunun digər matçında Ukrayna İslandiya ilə üz-üzə gələcək. Həmin görüş saat 23:45-də başlayacaq.
Qeyd edək ki, 13 xalla qrupda lider olan Fransa komandası DÇ-2026-nın final mərhələsinə vəsiqəni təmin edib. İslandiya və Ukrayna 7 xalla növbəti pilləri bölüşdürürlər. 1 xalı olan Azərbaycan millisi dördüncüdür.
