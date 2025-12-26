XİN başçısı: Azərbaycan üçün Mərkəzi Asiya ölkələri ilə münasibətlər xüsusi xarakter daşıyır
Xarici siyasət
- 26 dekabr, 2025
- 17:15
Azərbaycan üçün Mərkəzi Asiya ölkələri ilə münasibətlər xüsusi xarakter daşıyır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ilin yekunlarına həsr olunmuş mətbuat konfransında bildirib.
Məlumat yenilənir...
