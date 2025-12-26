Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Внешняя политика
    • 26 декабря, 2025
    • 16:57
    Байрамов: Сотрудничество с РФ в рамках формата С5+ для Азербайджана не является приоритетом

    Сотрудничество с Россией в рамках формата С5+ (со странами Центральной Азии) для Азербайджана не является приоритетным.

    Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел страны Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам года, отвечая на вопрос о желании России присоединится к формату С5+ с участием Азербайджана.

    По его словам, для Азербайджана отношения со странами Центральной Азии носят особый характер. Байрамов напомнил, что в ноябре на саммите в Ташкенте было фактически оформлено полноправное участие Азербайджана в формате стран ЦА (С5), что стало логичным итогом процессов, шедших на протяжении последних лет.

    Министр отметил, что для Азербайджана важным является обсуждение и принятие решений в формате общего взаимодействия с учетом текущих событий и реализуемых проектов: "При всем при этом мы хорошо осведомлены что у стран ЦА есть большое количество форматов в контексте С5+, их больше десяти, в том числе и с РФ. На данный момент для нас формат С5+ не приоритет, для нас приоритет сами страны ЦА".

    "С РФ у нас есть двусторонняя широкая повестка, мы вместе с ними являемся членами других международных организаций, и это будет продолжаться", - добавил министр.

