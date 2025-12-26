Nazir: Ermənistanla digər sahələrdə də ticarət əlaqələrinin qurulması mümkündür
Xarici siyasət
- 26 dekabr, 2025
- 17:13
Ermənistanla digər sahələrdə də ticarət əlaqələrinin qurulması mümkündür.
Bunu "Report"un sualına cavab olaraq Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov 2025-ci ilin yekunlarına dair hesabat təqdim edilərkən deyib.
O qeyd edib ki, Ermənistan tərəfdən müvafiq müraciət olarsa, Azərbaycan buna baxa bilər:
"Azərbaycan və Ermənistan arasında ticarət əlaqələri sıfırdan yaradılır. Neft ixracı təklifi qəbul olundu və ixraca başlandı. Ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsini mümkün hesab edirik. Neft ixracı bir tərəfdən müsbət qəbul olunsa da, digər tərəfdən müəyyən narazılıqlarla da qarşılanıb və Ermənistan ictimaiyyətində bunun əleyhinə çağırışlar da var".
