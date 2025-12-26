Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Байрамов: Азербайджан допускает расширение торговых связей с Арменией

    Внешняя политика
    • 26 декабря, 2025
    • 17:25
    Байрамов: Азербайджан допускает расширение торговых связей с Арменией

    Азербайджан, после начала поставок нефтепродуктов, допускает расширение торгово-экономических связей с Арменией и в других сферах.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам года.

    Министр подчеркнул, что торговые отношения между Азербайджаном и Арменией фактически выстраиваются с нуля, и Баку готов рассматривать предложения Еревана.

    "Предложение по экспорту нефтепродуктов было принято, и поставки начались. Мы считаем возможным расширение торговых связей", - сказал Байрамов.

    Министр также подчеркнул, что в Армении реакция на экспорт из Азербайджана была неоднозначная. "С одной стороны, экспорт был воспринят положительно, с другой - вызвал определенное недовольство. В армянском обществе звучат и призывы против поставок из Азербайджана", - подчеркнул Байрамов.

