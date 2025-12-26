İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    Sosial müdafiə
    • 26 dekabr, 2025
    • 17:12
    Naxçıvanda dekabr ayı üzrə bütün növ sosial müavinətlər ödənilib

    Naxçıvan Muxtar Respublikasında (MR) dekabr ayı üzrə bütün növ sosial müavinətlərin ödənilməsi başa çatdırılıb.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, Naxçıvan MR Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən muxtar Respublika üzrə dekabr ayı üçün sosial müavinət, təqaüd, kompensasiya və ünvanlı dövlət sosial yardım ödənişləri yekunlaşdırılıb.

    Prezident İlham Əliyevin Sərəncamına əsasən, ünvanlı sosial yardım alan ailələrin hər birinə Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il bayramı münasibətilə verilməsi nəzərdə tutulan 200 manat məbləğində birdəfəlik maddi yardımın ödənilməsi həyata keçirilib.

