Naxçıvanda dekabr ayı üzrə bütün növ sosial müavinətlər ödənilib
Sosial müdafiə
- 26 dekabr, 2025
- 17:12
Naxçıvan Muxtar Respublikasında (MR) dekabr ayı üzrə bütün növ sosial müavinətlərin ödənilməsi başa çatdırılıb.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, Naxçıvan MR Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən muxtar Respublika üzrə dekabr ayı üçün sosial müavinət, təqaüd, kompensasiya və ünvanlı dövlət sosial yardım ödənişləri yekunlaşdırılıb.
Prezident İlham Əliyevin Sərəncamına əsasən, ünvanlı sosial yardım alan ailələrin hər birinə Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il bayramı münasibətilə verilməsi nəzərdə tutulan 200 manat məbləğində birdəfəlik maddi yardımın ödənilməsi həyata keçirilib.
Son xəbərlər
17:17
"Mançester Yunayted" icarəyə verdiyi futbolçunu geri çağırıbFutbol
17:15
XİN başçısı: Azərbaycan üçün Mərkəzi Asiya ölkələri ilə münasibətlər xüsusi xarakter daşıyırXarici siyasət
17:14
Nazir: Rusiya-Ukrayna müharibəsindən sonrakı addımlarımız onun bitmə şərtlərindən asılı olacaqXarici siyasət
17:13
ABİF işğaldan azad edilmiş ərazilərdə 46 milyon manata yaxın kredit veribBiznes
17:13
Nazir: Ermənistanla digər sahələrdə də ticarət əlaqələrinin qurulması mümkündürXarici siyasət
17:12
Naxçıvanda dekabr ayı üzrə bütün növ sosial müavinətlər ödənilibSosial müdafiə
17:10
XİN rəhbəri: Azərbaycan və ABŞ Strateji Əməkdaşlıq Xartiyasının mətnini yekunlaşdırmağa yaxındırXarici siyasət
17:10
Tailand Kamboca ilə müvəqqəti atəşkəs barədə razılaşıbDigər ölkələr
17:07