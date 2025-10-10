Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Футбол
    • 10 октября, 2025
    • 22:49
    ЧМ-2026: Стартовал матч Франция – Азербайджан

    В рамках отборочного этапа ЧМ-2026 в группе D начался матч Франция – Азербайджан.

    По данным Report, встреча проходит на стадионе "Парк де Пренс" в Париже.

    Главный судья матча - норвежец Рохит Сакки.

    DÇ-2026: Fransa - Azərbaycan oyunu başlayıb

