DÇ-2026: Fransa - Azərbaycan oyunu başlayıb
Futbol
- 10 oktyabr, 2025
- 22:45
DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinin D qrupunda Fransa - Azərbaycan matçına start verilib.
"Report"un məlumatına görə, qarşılaşma Parisdəki "Park de Prens"" stadionuda keçirilir.
Matçı norveçli baş hakim Rohit Saqqi idarə edir.
