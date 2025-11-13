ЧМ-2026: Сегодня сборная Азербайджана встретится с Исландией в отборочном этапе
Футбол
- 13 ноября, 2025
- 09:28
Сегодня сборная Азербайджана по футболу проведет свой очередной матч в отборочном этапе ЧМ-2026.
Как сообщает Report, коллектив под руководством главного тренера Айхана Аббасова примет сборную Исландии в Баку.
Матч на стадионе поселка 8-й километр начнется в 21:00. Игру будет судить рефери ФИФА из Черногории Никола Дабанович.
В другом матче группы Франция примет Украину. Встреча начнется в 23:45.
Отметим, что после четырех игр Франция лидирует в группе D с 10 очками. У Украины 7, у Исландии 4, у Азербайджана 1 очко.
