ЧМ-2026: Сегодня сборная Азербайджана встретится с Исландией в отборочном этапе

Сегодня сборная Азербайджана по футболу проведет свой очередной матч в отборочном этапе ЧМ-2026.

Как сообщает Report, коллектив под руководством главного тренера Айхана Аббасова примет сборную Исландии в Баку.

Матч на стадионе поселка 8-й километр начнется в 21:00. Игру будет судить рефери ФИФА из Черногории Никола Дабанович.

В другом матче группы Франция примет Украину. Встреча начнется в 23:45.

Отметим, что после четырех игр Франция лидирует в группе D с 10 очками. У Украины 7, у Исландии 4, у Азербайджана 1 очко.