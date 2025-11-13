Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    ЧМ-2026: Сегодня сборная Азербайджана встретится с Исландией в отборочном этапе

    Футбол
    • 13 ноября, 2025
    • 09:28
    Сегодня сборная Азербайджана по футболу проведет свой очередной матч в отборочном этапе ЧМ-2026.

    Как сообщает Report, коллектив под руководством главного тренера Айхана Аббасова примет сборную Исландии в Баку.

    Матч на стадионе поселка 8-й километр начнется в 21:00. Игру будет судить рефери ФИФА из Черногории Никола Дабанович.

    В другом матче группы Франция примет Украину. Встреча начнется в 23:45.

    Отметим, что после четырех игр Франция лидирует в группе D с 10 очками. У Украины 7, у Исландии 4, у Азербайджана 1 очко.

    DÇ-2026: Azərbaycan millisi seçmə mərhələdə bu gün İslandiya ilə üz-üzə gələcək
    Azerbaijan to host Iceland in World Cup qualifier tonight

    Лента новостей