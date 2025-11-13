İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    DÇ-2026: Azərbaycan millisi seçmə mərhələdə bu gün İslandiya ilə üz-üzə gələcək

    Futbol
    • 13 noyabr, 2025
    • 09:00
    DÇ-2026: Azərbaycan millisi seçmə mərhələdə bu gün İslandiya ilə üz-üzə gələcək

    Futbol üzrə Azərbaycan millisi DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində növbəti oyununu bu gün keçirəcək.

    "Report"un məlumatına görə, Ayxan Abbasovun baş məşqçisi olduğu kollektiv Bakıda İslandiya yığmasını qəbul edəcək.

    8-ci km qəsəbə stadionundakı qarşılaşma saat 21:00-da start götürəcək. Matçı monteneqrolu FIFA referisi Nikola Dabanoviç idarə edəcək.

    Qrupun digər oyununda Fransa Ukraynanı qəbul edəcək. Bu görüş saat 23:45-də başlayacaq.

    Qeyd edək ki, dörd oyundan sonra Fransa 10 xalla D qrupunda liderdir. Ukraynanın 7, İslandiyanın 4, Azərbaycanın 1 xalı var.

    DÇ-2026 DÇ-2026 seçmə mərhələ Azərbaycan - İslandiya oyunu Azərbaycan millisi
    Azerbaijan to host Iceland in World Cup qualifier tonight

    Son xəbərlər

    09:22

    Mərdəkan və Maştağada işıq olmayacaq

    Energetika
    09:21

    Ağstafada avtomobil aşıb, beş nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    09:14

    EIA Azərbaycanda neft hasilatı üzrə 2026-cı il proqnozunu sabit saxlayıb

    Energetika
    09:13

    VI İslam Həmrəyliyi Oyunları: Azərbaycan idmançıları 3 növdə çıxış edəcəklər

    Fərdi
    09:10

    EIA Azərbaycanda neft hasilatı üzrə 2025-ci il proqnozunu dəyişməyib

    Energetika
    09:06

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.11.2025)

    Maliyyə
    09:00

    DÇ-2026: Azərbaycan millisi seçmə mərhələdə bu gün İslandiya ilə üz-üzə gələcək

    Futbol
    08:50

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (13.11.2025)

    Maliyyə
    08:47

    "Boeing" qəzada həlak olan şəxsin ailəsinə 28 milyon dollardan çox təzminat ödəyəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti