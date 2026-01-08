Mövsümi qripə görə şagirdlərin davamiyyətində ciddi azalma müşahidə edilmir - RƏSMİ

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Elm və təhsil
    • 08 yanvar, 2026
    • 12:23
    Azərbaycanda əhali arasında mövsümi qriplə əlaqədar şagirdlərin davamiyyətində ciddi azalma müşahidə edilmir.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, hazırda təlim-tədris prosesi fasiləsiz olaraq davam edir.

    Xatırladaq ki, son günlərdə havaların soyuması ilə əlaqədar olaraq ölkə ərazisində kəskin respirator virus infeksiyaları, o cümlədən qripin yayılmasında mövsümi artım müşahidə olunur.

    Məktəblər MÜTDA mövsümi qriplər
    В Азербайджане сезонный грипп не повлиял на посещаемость учащихся

