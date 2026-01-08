В Азербайджане сезонный грипп не повлиял на посещаемость учащихся
Наука и образование
- 08 января, 2026
- 12:50
В Азербайджане на фоне распространения сезонного гриппа не зафиксировано существенного снижения посещаемости учащихся.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Государственном агентстве дошкольного и общего образования.
Отмечено, что в настоящее время учебно-образовательный процесс осуществляется непрерывно.
Напомним, что в последние дни в связи с похолоданием на территории страны наблюдается рост распространения острых респираторных вирусных инфекций, в том числе сезонного гриппа.
