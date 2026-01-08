Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Азербайджане сезонный грипп не повлиял на посещаемость учащихся

    Наука и образование
    • 08 января, 2026
    • 12:50
    В Азербайджане сезонный грипп не повлиял на посещаемость учащихся

    В Азербайджане на фоне распространения сезонного гриппа не зафиксировано существенного снижения посещаемости учащихся.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Государственном агентстве дошкольного и общего образования.

    Отмечено, что в настоящее время учебно-образовательный процесс осуществляется непрерывно.

    Напомним, что в последние дни в связи с похолоданием на территории страны наблюдается рост распространения острых респираторных вирусных инфекций, в том числе сезонного гриппа.

    сезонный грипп посещаемость ученики школы Азербайджан
    Лента новостей