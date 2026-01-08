Qvardiola "Mançester Siti"nin futbolçusunun bərpa müddətini açıqlayıb
Futbol
- 08 yanvar, 2026
- 12:25
İngiltərənin "Mançester Siti" klubunun baş məşqçisi Xosep Qvardiola komandanın zədəli üzvü Savinyonun bərpa müddətini açıqlayıb.
"Report" "Sky Sports"a istinadən xəbər verir ki, mütəxəssis futbolçunun təxminən ayyarım, iki ay müddətinə qayıda biləcəyini söyləyib.
Baş məşqçi futbolçunun mövsümün qalan hissəsini buraxmayacağını düşündüyünü deyib.
Qeyd edək ki, 21 yaşlı vinger Premyer Liqanın XIX turunda "Sanderlend"lə (0:0) baş tutan matçın 51-ci dəqiqəsində zədələnərək əvəzlənmişdi.
Son xəbərlər
12:57
Üzgüçülük üzrə Azərbaycan millisinin üzvlərinə seminar keçirilibFərdi
12:56
İlham Əliyev: "Azərbaycanda bərpaolunan enerji layihələrinə 100 milyonlarla dollar vəsait qoyulub"Energetika
12:55
Prezident: "İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə 500-600 meqavat gücündə KSES-lər inşa ediləcək"Energetika
12:55
Sabah bəzi rayonlara intensiv qar yağacaq - PROQNOZEkologiya
12:52
Azərbaycan Avropaya ilbiz məhsullarının ixracına başlayırDaxili siyasət
12:49
İlham Əliyev: "Bu gün Azərbaycan sərmayə qoyuluşu üçün çox gözəl bir məkandır"Maliyyə
12:48
Paşinyan güc strukturlarının fəaiyyətini monitorq edəcək, istefalar mümkündürRegion
12:46
İlham Əliyev: "Bu gün Azərbaycanın generasiya gücü təxminən 10 min meqavata bərabərdir"Energetika
12:43