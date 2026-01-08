İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Qvardiola "Mançester Siti"nin futbolçusunun bərpa müddətini açıqlayıb

    Futbol
    • 08 yanvar, 2026
    • 12:25
    Qvardiola Mançester Sitinin futbolçusunun bərpa müddətini açıqlayıb

    İngiltərənin "Mançester Siti" klubunun baş məşqçisi Xosep Qvardiola komandanın zədəli üzvü Savinyonun bərpa müddətini açıqlayıb.

    "Report" "Sky Sports"a istinadən xəbər verir ki, mütəxəssis futbolçunun təxminən ayyarım, iki ay müddətinə qayıda biləcəyini söyləyib.

    Baş məşqçi futbolçunun mövsümün qalan hissəsini buraxmayacağını düşündüyünü deyib.

    Qeyd edək ki, 21 yaşlı vinger Premyer Liqanın XIX turunda "Sanderlend"lə (0:0) baş tutan matçın 51-ci dəqiqəsində zədələnərək əvəzlənmişdi.

    Xosep Qvardiola "Mançester Siti" Savinyo zədə

