ЧМ-2026: Сборная Азербайджана по футболу сегодня сыграет с Украиной

Сегодня сборная Азербайджана по футболу проведет свой очередной матч в отборочном раунде Чемпионата мира по футболу 2026 года.

Как сообщает Report, команда под руководством Айхана Аббасова встретится со сборной Украины в в Кракове (Польше) в 22:45 по бакинскому времени.

Матч рассудит австриец Себастьян Гисхамер.

Отметим, что Франция лидирует в группе D с 9 очками. Украина занимает второе место (4 очка), Исландия - третье (3 очка), а Азербайджан - четвертое, имея в активе 1 очко.