    ЧМ-2026: Сборная Азербайджана по футболу сегодня сыграет с Украиной

    Футбол
    • 13 октября, 2025
    • 09:24
    Сегодня сборная Азербайджана по футболу проведет свой очередной матч в отборочном раунде Чемпионата мира по футболу 2026 года.

    Как сообщает Report, команда под руководством Айхана Аббасова встретится со сборной Украины в в Кракове (Польше) в 22:45 по бакинскому времени.

    Матч рассудит австриец Себастьян Гисхамер.

    Отметим, что Франция лидирует в группе D с 9 очками. Украина занимает второе место (4 очка), Исландия - третье (3 очка), а Азербайджан - четвертое, имея в активе 1 очко.

    ЧМ-2026 футбол Краков сборная Азербайджана
    DÇ-2026: Azərbaycan millisi bu gün seçmə mərhələdə Ukrayna ilə üz-üzə gələcək
    Azerbaijan to face Ukraine in World Cup qualifier tonight

    Лента новостей