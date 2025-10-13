ЧМ-2026: Сборная Азербайджана по футболу сегодня сыграет с Украиной
Футбол
- 13 октября, 2025
- 09:24
Сегодня сборная Азербайджана по футболу проведет свой очередной матч в отборочном раунде Чемпионата мира по футболу 2026 года.
Как сообщает Report, команда под руководством Айхана Аббасова встретится со сборной Украины в в Кракове (Польше) в 22:45 по бакинскому времени.
Матч рассудит австриец Себастьян Гисхамер.
Отметим, что Франция лидирует в группе D с 9 очками. Украина занимает второе место (4 очка), Исландия - третье (3 очка), а Азербайджан - четвертое, имея в активе 1 очко.
