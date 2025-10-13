İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    DÇ-2026: Azərbaycan millisi bu gün seçmə mərhələdə Ukrayna ilə üz-üzə gələcək

    Futbol
    • 13 oktyabr, 2025
    • 09:00
    DÇ-2026: Azərbaycan millisi bu gün seçmə mərhələdə Ukrayna ilə üz-üzə gələcək

    Futbol üzrə Azərbaycan millisi DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində növbəti oyununu bu gün keçirəcək.

    "Report"un məlumatına görə, Ayxan Abbasovun baş məşqçisi olduğu kollektiv Polşada Ukrayna yığması ilə üz-üzə gələcək.

    Qarşılaşma Krakov şəhərində, Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də start götürəcək.

    Görüşü avstriyalı Sebastyan Qishamer idarə edəcək.

    Qeyd edək ki, Fransa D qrupunda 9 xalla liderdir. Ukrayna 4 xalla ikinci, İslandiya 3 xalla üçüncü, Azərbaycan millisi isə 1 xalla dördüncü pillədə qərarlaşıb.

    Ukrayna - Azərbaycan oyunu DÇ-2026 seçmə mərhələ
    ЧМ-2026: Сборная Азербайджана по футболу сегодня сыграет с Украиной
    Azerbaijan to face Ukraine in World Cup qualifier tonight

