DÇ-2026: Azərbaycan millisi bu gün seçmə mərhələdə Ukrayna ilə üz-üzə gələcək
Futbol
- 13 oktyabr, 2025
- 09:00
Futbol üzrə Azərbaycan millisi DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində növbəti oyununu bu gün keçirəcək.
"Report"un məlumatına görə, Ayxan Abbasovun baş məşqçisi olduğu kollektiv Polşada Ukrayna yığması ilə üz-üzə gələcək.
Qarşılaşma Krakov şəhərində, Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də start götürəcək.
Görüşü avstriyalı Sebastyan Qishamer idarə edəcək.
Qeyd edək ki, Fransa D qrupunda 9 xalla liderdir. Ukrayna 4 xalla ikinci, İslandiya 3 xalla üçüncü, Azərbaycan millisi isə 1 xalla dördüncü pillədə qərarlaşıb.
Son xəbərlər
10:04
CAR-da avtobus qəzasında 40 nəfər ölübDigər ölkələr
10:01
Foto
Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu "Dükkan" restoranına "5 ulduz" sertifikatı təqdim edibBiznes
10:00
İslamabadda Azərbaycan-Pakistan-Türkiyə parlament sədrlərinin Üçüncü Üçtərəfli Görüşü başlayıbXarici siyasət
10:00
Bakıda Azərbaycan, Rusiya və İran hökümət nümayəndələrinin üçtərəfli görüşü keçirilirXarici siyasət
09:59
Bakıda qətl törədilib, 16 yaşlı oğlan saxlanılıbHadisə
09:59
150-dən çox fələstinli məhbus digər ölkələrə deportasiya ediləcəkDigər ölkələr
09:56
Rahil Məmmədov Azərbaycan millisinin heyətindən çıxarılıbFutbol
09:54
Foto
BİAF 2025: klassikanın müasir incəsənətlə qovuşduğu məkan 2-ci həftəsonunun proqramıBiznes
09:51