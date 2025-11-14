Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    ЧМ-2026: Матч Азербайджан-Франция обслужит судейская бригада из Латвии

    Футбол
    • 14 ноября, 2025
    • 14:48
    ЧМ-2026: Матч Азербайджан-Франция обслужит судейская бригада из Латвии

    Объявлены судьи отборочного матча чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Азербайджана и Франции в Баку.

    Как сообщает Report, матч, который состоится на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, будут судить арбитры из Латвии.

    Главному судье Андрису Трейманису будут помогать Харальдс Гудерманис и Алексей Спасенниковс. Функции четвертого судьи будет выполнять Виталис Спасенниковс.

    Клей Руперти из Нидерландов будет ответственен за VAR, а Кристапс Ратниекс (Латвия) - за AVAR.

    Отметим, что матч Азербайджан - Франция состоится 16 ноября в 21:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

