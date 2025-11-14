İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Futbol
    • 14 noyabr, 2025
    • 14:34
    DÇ-2026: Azərbaycan - Fransa oyununun hakimləri müəyyənləşib

    Azərbaycan milli komandasının Fransa yığması ilə Bakıda keçirəcəyi DÇ-2026-nın seçmə mərhələ oyununun hakim təyinatları açıqlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda baş tutacaq görüşü Latviya və Niderlanddan olan hakimlər briqadası idarə edəcək.

    Baş hakim Andris Treimanisə Haralds Gudermanis və Aleksey Spasennikovs kömək edəcəklər. Dördüncü hakim funksiyasını Vitalis Spasyoņņikovs yerinə yetirəcək.

    Kley Ruperti VAR-da Kristaps Ratnieks isə AVAR-da təmsil olunacaqlar.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan – Fransa qarşılaşması noybarın 16-da, saat 21:00-da Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək.

    DÇ-2026 seçmə mərhələ Azərbaycan - Fransa oyunu baş hakim
    ЧМ-2026: Матч Азербайджан-Франция обслужит судейская бригада из Латвии
    Referees to officiate Azerbaijan–France World Cup qualifier announced

