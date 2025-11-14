DÇ-2026: Azərbaycan - Fransa oyununun hakimləri müəyyənləşib
Futbol
- 14 noyabr, 2025
- 14:34
Azərbaycan milli komandasının Fransa yığması ilə Bakıda keçirəcəyi DÇ-2026-nın seçmə mərhələ oyununun hakim təyinatları açıqlanıb.
"Report" xəbər verir ki, Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda baş tutacaq görüşü Latviya və Niderlanddan olan hakimlər briqadası idarə edəcək.
Baş hakim Andris Treimanisə Haralds Gudermanis və Aleksey Spasennikovs kömək edəcəklər. Dördüncü hakim funksiyasını Vitalis Spasyoņņikovs yerinə yetirəcək.
Kley Ruperti VAR-da Kristaps Ratnieks isə AVAR-da təmsil olunacaqlar.
Qeyd edək ki, Azərbaycan – Fransa qarşılaşması noybarın 16-da, saat 21:00-da Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək.
Son xəbərlər
15:44
Azərbaycanda iş icazəsi olan əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin sayı açıqlanıbDaxili siyasət
15:41
BTC kəməri ilə nəql edilən tranzit neftinin həcmi 24 %-dən çox azalıbEnergetika
15:35
AYNA-nın "Beynəlxalq avtomobil daşımalarını həyata keçirən operatorlar" altsistemi genişləndirilibİnfrastruktur
15:34
PFL "Karvan-Yevlax"a ev oyunlarını Yevlaxda keçirməyə icazə veribFutbol
15:32
Azərbaycanda fəxri adlara görə 4 mindən çox şəxsə təqaüd verilirSosial müdafiə
15:31
Təhlükə potensiallı obyektlərlə bağlı Koordinasiya Komissiyasının tərkibi genişləndirilibİnfrastruktur
15:29
Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru kəməri ilə nəqletmə 2 %-ə yaxın artıbEnergetika
15:28
Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli həndbol hakimləri təyinat alıblarFutbol
15:28