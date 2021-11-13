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ЧМ-2022: Турция разгромила сборную Гибралтара

ЧМ-2022: Турция разгромила сборную Гибралтара Сборная Турции с крупным счетом победила команду Гибралтара в домашнем матче 9-го тура квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года.
Футбол
13 ноября 2021 г. 23:44
ЧМ-2022: Турция разгромила сборную Гибралтара

Сборная Турции с крупным счетом победила команду Гибралтара в домашнем матче 9-го тура квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года.

Как передает Report, встреча завершилась со счетом 6:0.

Голами в составе победителей отметились Керем Актюркоглу (22), Ибрахим Дервишоглу (38, 41), Мерих Демирал (65), Сердар Дурсун (81) и Мерт Мюльдюр (84). На 22-й минуте был удален защитник гостей Джейси Оливеро.

Сборная Турции вышла на второе место в турнирной таблице группы G, норвежцы - третьи (18). Латвия и Гибралтар, которые ранее лишились шансов на выход из группы, занимают пятое (6 очков) и шестое (0 очков) места соответственно.

В заключительном туре 16 ноября Турция сыграет в гостях с Черногорией, Норвегия — с Нидерландами.

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