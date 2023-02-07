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Четыре страны Южной Америки подали заявку на совместное проведение ЧМ-2030

Четыре страны Южной Америки подали заявку на совместное проведение ЧМ-2030 Аргентина, Парагвай, Уругвай и Чили подали совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году.
Футбол
7 февраля 2023 г. 23:18
Четыре страны Южной Америки подали заявку на совместное проведение ЧМ-2030

Аргентина, Парагвай, Уругвай и Чили подали совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапиа.

По его словам, сегодня очень важный день в истории этих четырех стран.

"Мы вновь желаем принять мундиаль к его столетнему юбилею. Все мы, южноамериканцы, живем футболом. Мы знаем, что это огромная ответственность, и мы должны доказать всему миру — Аргентина, Парагвай, Уругвай и Чили смогут провести чемпионат мира по футболу 2030 года", - добавил функционер.

Отметим, что впервые чемпионат мира по футболу был проведен в Уругвае в 1930 году.

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Версия на азербайджанском языке Dörd ölkə 2030-cu il dünya çempionatına ev sahibliyi etmək istəyir

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