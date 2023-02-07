Четыре страны Южной Америки подали заявку на совместное проведение ЧМ-2030

Аргентина, Парагвай, Уругвай и Чили подали совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году.

Аргентина, Парагвай, Уругвай и Чили подали совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году.

Как сообщает Report , об этом заявил глава Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапиа.

По его словам, сегодня очень важный день в истории этих четырех стран.

"Мы вновь желаем принять мундиаль к его столетнему юбилею. Все мы, южноамериканцы, живем футболом. Мы знаем, что это огромная ответственность, и мы должны доказать всему миру — Аргентина, Парагвай, Уругвай и Чили смогут провести чемпионат мира по футболу 2030 года", - добавил функционер.

Отметим, что впервые чемпионат мира по футболу был проведен в Уругвае в 1930 году.