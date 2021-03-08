О нас
Report Georgia
Аудио новости

Болельщики "Ливерпуля" собирают деньги для трансфера Мбаппе

Болельщики "Ливерпуля" собирают деньги для трансфера Мбаппе Болельщики английского "Ливерпуля" начали сбор денег за трансфер футболиста французского ПСЖ Килиана Мбаппе.
Футбол
8 марта 2021 г. 15:30
Болельщики Ливерпуля собирают деньги для трансфера Мбаппе

Болельщики английского "Ливерпуля" начали сбор денег за трансфер футболиста французского ПСЖ Килиана Мбаппе.

Как сообщает Report, фанаты уже дали старт акции.

Они считают, что в мире насчитывается около 100 миллионов болельщиков "Ливерпуля", и если каждый из них пожертвует 2,5 фунтов стерлингов, можно будет собрать сумму компенсации, необходимую для перехода французского нападающего.

До сих пор было собрано 2 300 фунтов стерлингов.

Отметим, что на сайте Transfermarkt указана цена 23-летнего форварда в размере 180 миллионов евро.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке "Liverpul" azarkeşləri Mbappenin transferi üçün pul toplayır

Новости партнеров

Самое важное

Устами матерей и жен шехидов...
ФотоУстами матерей и жен шехидов...
8 марта 2021 г. 12:22
Мехрибан Алиева: Склоняю голову перед матерями героев, ставших шехидами
Мехрибан Алиева: Склоняю голову перед матерями героев, ставших шехидами
8 марта 2021 г. 10:16
В Азербайджане выявлено 353 новых случая заражения COVID-19
В Азербайджане выявлено 353 новых случая заражения COVID-19
6 марта 2021 г. 17:18
Комиссия по вопросам помилования рассмотрела свыше 750 обращений
Комиссия по вопросам помилования рассмотрела свыше 750 обращений
6 марта 2021 г. 14:36
В Губадлы приступил к работе военный госпиталь и фортификационный центр ГПС
ФотоВ Губадлы приступил к работе военный госпиталь и фортификационный центр ГПС
6 марта 2021 г. 12:55
Президент Ильхам Алиев наградил азербайджанских женщин
Президент Ильхам Алиев наградил азербайджанских женщин
6 марта 2021 г. 12:22
Завершился съезд ПЕА, избран Совет правления из 40 человек - ОБНОВЛЕНО - 5
ФотоЗавершился съезд ПЕА, избран Совет правления из 40 человек - ОБНОВЛЕНО - 5
6 марта 2021 г. 04:02
Мехрибан Алиева назначена первым заместителем председателя ПЕА
Мехрибан Алиева назначена первым заместителем председателя ПЕА
5 марта 2021 г. 16:40
В ПЕА упразднён Политсовет, создан Совет ветеранов
В ПЕА упразднён Политсовет, создан Совет ветеранов
5 марта 2021 г. 13:18
Азербайджан и Пакистан - пример настоящего братства и дружбы
Азербайджан и Пакистан - пример настоящего братства и дружбы
5 марта 2021 г. 11:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi