Болельщики "Ливерпуля" собирают деньги для трансфера Мбаппе

Болельщики английского "Ливерпуля" начали сбор денег за трансфер футболиста французского ПСЖ Килиана Мбаппе.
Как сообщает Report, фанаты уже дали старт акции.
Они считают, что в мире насчитывается около 100 миллионов болельщиков "Ливерпуля", и если каждый из них пожертвует 2,5 фунтов стерлингов, можно будет собрать сумму компенсации, необходимую для перехода французского нападающего.
До сих пор было собрано 2 300 фунтов стерлингов.
Отметим, что на сайте Transfermarkt указана цена 23-летнего форварда в размере 180 миллионов евро.