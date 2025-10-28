Билеты на матч "Карабах" — "Челси" поступят в продажу 29 октября
Футбол
- 28 октября, 2025
- 16:56
Билеты на матч Лиги чемпионов между "Карабахом" и "Челси" (Англия) поступят в продажу 29 октября.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу "Карабаха", продажа начнется завтра в 15:00.
Стоимость стандартных билетов составит 10, 15, 25, 35, 40, 50 и 75 манатов. Места в VIP-секторах обойдутся в 200, 250, 300 и 400 манатов, а в VVIP-зонах - 1000 манатов.
Билеты доступны только через мобильное приложение и сайт iTicket.az.
Напомним, матч "Карабах" – "Челси" в рамках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА состоится 5 ноября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Начало встречи - в 20:45.
Последние новости
17:31
Фото
Видео
Артиллеристы Азербайджана и Сербии провели совместные тактические ученияАрмия
17:26
Азербайджан и НАТО обсудили сотрудничество в сфере разминированияВнешняя политика
17:24
Госагентство предупредило суда о штормовом ветре на КаспииИнфраструктура
17:22
В Омане откроется административное здание посольства АзербайджанаВнешняя политика
17:16
На юго-востоке Москвы загорелось административное зданиеВ регионе
17:15
MİDA завтра начнет прием заявок на льготные квартиры в трех городах - ЭКСКЛЮЗИВИнфраструктура
17:11
Четыре человека погибли во время полицейской операции в Рио-де-ЖанейроДругие страны
17:08
Выход азербайджанских страховых компаний на рынок Казахстана пока затруднен - ЭКСКЛЮЗИВФинансы
17:00