Билеты на матч "Карабах" — "Челси" поступят в продажу 29 октября

Билеты на матч Лиги чемпионов между "Карабахом" и "Челси" (Англия) поступят в продажу 29 октября.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу "Карабаха", продажа начнется завтра в 15:00.

Стоимость стандартных билетов составит 10, 15, 25, 35, 40, 50 и 75 манатов. Места в VIP-секторах обойдутся в 200, 250, 300 и 400 манатов, а в VVIP-зонах - 1000 манатов.

Билеты доступны только через мобильное приложение и сайт iTicket.az.

Напомним, матч "Карабах" – "Челси" в рамках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА состоится 5 ноября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Начало встречи - в 20:45.