    Билеты на матч "Карабах" — "Челси" поступят в продажу 29 октября

    Футбол
    • 28 октября, 2025
    • 16:56
    Билеты на матч Карабах — Челси поступят в продажу 29 октября

    Билеты на матч Лиги чемпионов между "Карабахом" и "Челси" (Англия) поступят в продажу 29 октября.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу "Карабаха", продажа начнется завтра в 15:00.

    Стоимость стандартных билетов составит 10, 15, 25, 35, 40, 50 и 75 манатов. Места в VIP-секторах обойдутся в 200, 250, 300 и 400 манатов, а в VVIP-зонах - 1000 манатов.

    Билеты доступны только через мобильное приложение и сайт iTicket.az.

    Напомним, матч "Карабах" – "Челси" в рамках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА состоится 5 ноября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Начало встречи - в 20:45.

    Лента новостей