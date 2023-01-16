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"Барселона" в 14-й раз стала победителем Суперкубка Испании

"Барселона" в 14-й раз стала победителем Суперкубка Испании "Барселона" со счетом 3:1 обыграла "Реал" в финальном матче Суперкубка Испании по футболу.
Футбол
16 января 2023 г. 01:04
Барселона в 14-й раз стала победителем Суперкубка Испании

"Барселона" со счетом 3:1 обыграла "Реал" в финальном матче Суперкубка Испании по футболу.

Как передает Report, встреча прошла на Международном стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде в Саудовской Аравии.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Гави (33-я минута), Роберт Левандовский (45) и Педри (69), у проигравших отличился Карим Бензема (90+3). На счету Гави также две голевые передачи. Он в возрасте 18 лет и 163 дней стал самым молодым игроком, который смог забить в матче Суперкубка Испании. Полузащитник обошел по этому показателю нынешнего главного тренера "Барселоны" Хави, который в возрасте 18 лет и 205 дней отличился во встрече против "Мальорки" 18 августа 1998 года (1:2).

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс в 45-й раз поучаствовал в матче между "Реалом" и "Барселоной". Он сравнялся по этому показателю с бывшим нападающим "Барселоны" аргентинцем Лионелем Месси и экс-защитником "Реала" испанцем Серхио Рамосом.

"Реал" и "Барселона" в восьмой раз разыграли Суперкубок Испании. Ранее мадридская команда шесть раз победила соперника в борьбе за суперкубок страны (1988, 1990, 1993, 1997, 2012, 2017), "Барселона" - один (2011). В 2022 году клубы встречались в полуфинале Суперкубка Испании, где победу одержал "Реал" (3:2 после дополнительного времени).

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Версия на азербайджанском языке "Barselona" "Real Madrid"i yenərək İspaniya Superkubokunun qalibi olub

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