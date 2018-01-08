"Барселона" представила Филиппе Коутиньо общественности - ОБНОВЛЕНО

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Испанская "Барселона" представила общественности приобретенного у "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт каталонского клуба, с бразильским полузащитником заключен контракт до лета 2023 года.

На церемонии подписания контракта также присутствовал президент клуба Хосеп Мария Бартомеу.

***16:44

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ На нескольких последующих матчах испанский клуб "Барселона" не сможет воспользоваться услугами своего нового трансфера Филиппе Коутиньо.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт каталонского клуба, во время сегодняшнего медицинского обследования в правом бедре бразильского полузащитника обнаружили травму. В течение трех недель он не сможет играть в команде.

Как пишут испанские СМИ, руководство "Барселоны" ранее знало о травме и не посчитало это серьезной проблемой.

Ожидается, что в ближайшие часы 28-летнего футболиста представят общественности. Уже приступили к продаже формы бразильского футболиста.

Коутиньо в "Барселоне" будет выступать в футболке под номером 7 члена сборной Турции Арды Турана. Что же касается Арды Турана, скорее всего он продолжит карьеру в "Башакшехир".

Отметим, что трансфер Коутиньо из английского "Ливерпуля" в "Барселону" обошелся в 160 млн евро.