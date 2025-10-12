"Барселона" не заинтересована в продлении контракта с Левандовским
Футбол
- 12 октября, 2025
- 12:31
Испанская "Барселона" не намерена продлевать контракт с нападающим Робертом Левандовским.
Как сообщает Report, об этом пишет местное издание Sport.es.
Пока неизвестно, какое решение примет польский футболист. Несмотря на предложения из Саудовской Аравии, он не планирует продолжать карьеру в этой стране.
Отметим, что Левандовский выступает за каталонский клуб с 2022 года. В текущем сезоне он забил 4 гола в 9 матчах. Контракт нападающего истекает летом 2026 года.
