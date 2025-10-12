"Barselona" Levandovskinin müqaviləsinin müddətini uzatmaq istəmir

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Futbol
    • 12 oktyabr, 2025
    • 12:24
    İspaniyanın "Barselona" klubu futbolçusu Robert Levandovskinin müqaviləsinin müddətini uzatmaq istəmir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli "Sport.es" nəşri məlumat yayıb.

    Polşalı hücumçunun bundan sonra hansı qərarı verəcəyi hələlik bəlli deyil. Təcrübəli oyunçu Səudiyyə Ərəbistanından təkliflər alsa da, bu ölkədə oynamağı planlaşdırmır.

    Qeyd edək ki, Levandovski 2022-ci ildə Kataloniya təmsilçisinin formasını geyinir. O, cari mövsüm meydana çıxdığı 9 matçda 4 qola imza atıb. Hücumçunun hazırkı sözləşməsinin müddəti 2026-cı ilin yayında başa çatacaq.

