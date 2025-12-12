Dövlət Xidmətinin əməkdaşları Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsini yad edib
Daxili siyasət
- 12 dekabr, 2025
- 11:15
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi general-mayor Mürsəl İbrahimov və qurumun aparatının, həmçinin Bakı qarnizonunda yerləşən struktur bölmələrin bir qrup hərbi qulluqçusu Fəxri xiyabanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib.
Bu barədə "Report"a Dövlət Xidmətindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, görkəmli oftalmoloq-alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın da məzarı ziyarət olunub, üzərinə çiçəklər düzülüb.
Allah rəhmət eləsin!
Son xəbərlər
11:43
"Meydan TV" işi ilə bağlı həbs edilən şəxslərin məhkəməsi keçirilirHadisə
11:43
ABŞ Ticarət Palatasının nümayəndə heyəti Azərbaycana səfər edəcəkEnergetika
11:40
Tokayev dünya birliyini Xəzərin ekosisteminin dağılmasının qarşısını almaq səylərini dəstəkləməyə çağırıbRegion
11:40
Foto
Video
Naxçıvanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsi yad edilirDaxili siyasət
11:40
Azərbaycan və ABŞ enerji sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edibEnergetika
11:35
Türkiyə səfiri: Heydər Əliyev qurucu bir liderdirDaxili siyasət
11:34
Turqay Zeytingöz: "Azərbaycan Basketbol Federasiyası inkişafın nəzərə çarpdığı bir ili arxada qoyur"Komanda
11:33
Foto
Azərbaycanın İrandakı səfirliyində Heydər Əliyevin anım günü qeyd olunubXarici siyasət
11:32