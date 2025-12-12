Arzu Əliyeva Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı paylaşım edib
Daxili siyasət
Bakı Media Mərkəzinin rəhbəri Arzu Əliyeva rəsmi "Instagram" hesabında Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı paylaşım edib.
"Report" paylaşımı təqdim edir:
