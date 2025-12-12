WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    Xocavəndin elektrik şəbəkəsi yenilənir

    Energetika
    • 12 dekabr, 2025
    • 11:14
    Xocavəndin elektrik şəbəkəsi yenilənir

    "Azərişıq" ASC doğma yurda köç edən sakinlərin keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunması məqsədilə Xocavənd rayonunun elektrik şəbəkəsini yeniləyir.

    "Report" bu barədə səhmdar cəmiyyətinə istinadən xəbər verir.

    Prezident İlham Əliyevin tapşırıqlarına əsasən həyata keçirilən yenidənqurma işləri çərçivəsində Zoğalbulaq qəsəbəsində və şəhər ərazisində 35/0,4 kV-luq yeni yarımstansiyalar tikilib. Hadrut, Qırmızı Bazar qəsəbələrinə, eləcə də Sos kəndinə köçürülən ailələr üçün 0,4 kV-luq elektrik şəbəkəsi yenilənib, 10 və 35 kV-luq hava xətlərində, mövcud transformator məntəqələrində təmir-bərpa işləri aparılıb, smart sayğaclar quraşdırılıb.

    Hazırda şəhər ərazisi ilə yanaşı Çörəkli, Güneyxırman, Qarakənd, Quzeyxırman, Xanoba kəndlərində təmir-bərpa və yenidənqurma işləri davam etdirilir.

