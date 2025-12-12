В Ходжавенде модернизируется электросеть

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    • 12 декабря, 2025
    • 11:47
    ОАО "Азеришыг" занимается модернизацией электросети в Ходжавендском районе в целях обеспечения жителей, вернувшихся на родные земли, качественной электроэнергией.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на "Азеришыг".

    В рамках работ в селе Зогалбулаг и на территории города построены новые подстанции мощностью 35/0,4 кВ. Для семей, переселившихся в поселки Гадрут, Гырмызы Базар, а также в село Сос, обновлена электросеть мощностью 0,4 кВ. Также проведены ремонтные работы на воздушных линиях электропередачи с напряжением 10 и 35 кВ и на существующих трансформаторных подстанциях, установлены смарт-счетчики.

    В настоящее время ремонтно-реставрационные и реконструкционные работы проводятся также в селах Чорекли, Гюнейхырман, Гаракенд, Гузейхырман и Ханоба.

