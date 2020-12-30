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"Барселона" без Месси не смогла обыграть "Эйбар"

"Барселона" без Месси не смогла обыграть "Эйбар" В Барселоне на стадионе "Камп Ноу" завершился матч 16-го тура испанской Примеры.
Футбол
30 декабря 2020 г. 01:39
Барселона без Месси не смогла обыграть Эйбар

В Барселоне на стадионе "Камп Ноу" завершился матч 16-го тура испанской Примеры.

Как передает Report, "Барселона" на своем поле сыграла вничью с "Эйбаром" - 1:1.

На 8-й минуте хозяева получили право на пенальти, но форвард каталонцев Мартин Брайтвайт не смог его реализовать. На 27-й минуте ему удалось пробить голкипера гостей Марко Дмитровича, но взятие ворот было отменено из-за офсайда после просмотра видеоповтора.

А на 57-й минуте Кике вывел гостей вперед. Впрочем, баски не сумели удержать победу, через 10 минут равновесие восстановил Усман Дембеле. Капитан каталонцев Лионель Месси восстанавливается после травмы и не принимал участия в матче.

"Барселона" набрала 25 очков и поднялась на 6-е место в турнирной таблице Примеры. "Эйбар" (16) - на 14-м месте.

В следующем туре "Барселона" сыграет в гостях с "Уэской", а "Эйбар" будет принимать "Гранаду".

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