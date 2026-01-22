Азербайджанский судья по футзалу назначен на матч сборной Армении

Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Азербайджанский судья по футзалу Хикмет Гафарлы получил назначение на матч сборной Армении.

    Об этом сообщили Report в Федерации футзала.

    Он будет помогать судейской бригаде в качестве таймкипера на матче Армения – Украина, который состоится сегодня в финальной стадии чемпионата Европы.

    Отметим, что это также первое назначение рефери ФИФА на финальную стадию чемпионата Европы.

    Хикмет Гафарлы футзал сборная Армении таймкипер чемпионат Европы по футзалу
    Azərbaycanlı futzal hakimi Ermənistan millisinin oyununa təyinat alıb
    Azerbaijani futsal referee appointed to Armenian national team's match

