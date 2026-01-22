Азербайджанский судья по футзалу назначен на матч сборной Армении
Футбол
- 22 января, 2026
- 10:51
Азербайджанский судья по футзалу Хикмет Гафарлы получил назначение на матч сборной Армении.
Об этом сообщили Report в Федерации футзала.
Он будет помогать судейской бригаде в качестве таймкипера на матче Армения – Украина, который состоится сегодня в финальной стадии чемпионата Европы.
Отметим, что это также первое назначение рефери ФИФА на финальную стадию чемпионата Европы.
