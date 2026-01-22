Azərbaycanlı futzal hakimi Ermənistan millisinin oyununa təyinat alıb
Futbol
- 22 yanvar, 2026
- 10:32
Azərbaycanlı futzal hakimi Hikmət Qafarlı Ermənistan millisinin oyununa təyinat alıb.
Bu barədə "Report"a Futzal federasiyasından bildirlib.
Avropa çempionatının final mərhələsində bu gün baş tutacaq Ermənistan – Ukrayna matçında timekeeper kimi hakimlər briqadasına kömək edəcək.
Qeyd edək ki, bu, həm də FIFA referisinin Avropa çempionatının final mərhələsinə ilk təyinatıdır.
Son xəbərlər
11:01
Azərbaycanda qatlanan cib bıçaqlarının satışının qadağan edilməsi təklif olunurDigər
11:00
Sumqayıtda dəm qazından zəhərlənən bir ailənin dörd üzvü müalicədən sonra evə buraxılıblar - YENİLƏNİBHadisə
10:57
NTD klubu heyətinə yeni basketbolçu qatıbKomanda
10:56
Təbrizin əsas prospektində dövlət məktəbləri bağlanıbRegion
10:51
Rusiyada göyərtəsində 335 sərnişinin olduğu təyyarə texniki nasazlıqla üzləşibRegion
10:44
Bakının Xəzər rayonunun bəzi ərazilərində işıq olmayacaqEnergetika
10:43
Bu il keçiriləcək buraxılış və qəbul imtahanlarının qrafiki açıqlanıbElm və təhsil
10:39
Ötən gün 6 avtomat silahı, 1 pulemyot aşkarlanıbHadisə
10:38