İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycanlı futzal hakimi Ermənistan millisinin oyununa təyinat alıb

    Futbol
    • 22 yanvar, 2026
    • 10:32
    Azərbaycanlı futzal hakimi Ermənistan millisinin oyununa təyinat alıb

    Azərbaycanlı futzal hakimi Hikmət Qafarlı Ermənistan millisinin oyununa təyinat alıb.

    Bu barədə "Report"a Futzal federasiyasından bildirlib.

    Avropa çempionatının final mərhələsində bu gün baş tutacaq Ermənistan – Ukrayna matçında timekeeper kimi hakimlər briqadasına kömək edəcək.

    Qeyd edək ki, bu, həm də FIFA referisinin Avropa çempionatının final mərhələsinə ilk təyinatıdır.

    Hikmət Qafarlı Ermənistan Avropa çempionatı Ukrayna
    Азербайджанский судья по футзалу назначен на матч сборной Армении
    Azerbaijani futsal referee appointed to Armenian national team's match

    Son xəbərlər

    11:01

    Azərbaycanda qatlanan cib bıçaqlarının satışının qadağan edilməsi təklif olunur

    Digər
    11:00

    Sumqayıtda dəm qazından zəhərlənən bir ailənin dörd üzvü müalicədən sonra evə buraxılıblar - YENİLƏNİB

    Hadisə
    10:57

    NTD klubu heyətinə yeni basketbolçu qatıb

    Komanda
    10:56

    Təbrizin əsas prospektində dövlət məktəbləri bağlanıb

    Region
    10:51

    Rusiyada göyərtəsində 335 sərnişinin olduğu təyyarə texniki nasazlıqla üzləşib

    Region
    10:44

    Bakının Xəzər rayonunun bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    10:43

    Bu il keçiriləcək buraxılış və qəbul imtahanlarının qrafiki açıqlanıb

    Elm və təhsil
    10:39

    Ötən gün 6 avtomat silahı, 1 pulemyot aşkarlanıb

    Hadisə
    10:38

    Donald Trampın yeni idxal rüsumlarından imtina etməsi qızılı ucuzlaşdırıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti