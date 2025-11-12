Азербайджанский рефери ФИФА получил назначение на матч сборной Хорватии
Футбол
- 12 ноября, 2025
- 11:00
Азербайджанский рефери ФИФА Алияр Агаев получил очередное назначение.
Как сообщает Report, 38-летний арбитр обслужит матч Хорватия - Фарерские острова в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года.
Ему будут помогать Зейнал Зейналов и Акиф Амирали. Функции четвертого судьи будет выполнять Эльчин Масиев.
Судьей VAR назначен португалец Тьягу Мартинш, а AVAR - его соотечественник Бруно Эстевеш.
Матч состоится 14 ноября на одноименном стадионе в Риеке (Хорватия).
