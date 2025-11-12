Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Азербайджанский рефери ФИФА получил назначение на матч сборной Хорватии

    Футбол
    • 12 ноября, 2025
    • 11:00
    Азербайджанский рефери ФИФА Алияр Агаев получил очередное назначение.

    Как сообщает Report, 38-летний арбитр обслужит матч Хорватия - Фарерские острова в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года.

    Ему будут помогать Зейнал Зейналов и Акиф Амирали. Функции четвертого судьи будет выполнять Эльчин Масиев.

    Судьей VAR назначен португалец Тьягу Мартинш, а AVAR - его соотечественник Бруно Эстевеш.

    Матч состоится 14 ноября на одноименном стадионе в Риеке (Хорватия).

    Алияр Агаев матч Хорватия-Фарерские острова отборочный турнир ЧМ-2026
    Azərbaycanın FIFA referisi Xorvatiya yığmasının oyununa təyinat alıb
    Azerbaijani FIFA referee appointed to Croatia national team match

