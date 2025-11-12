İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Azərbaycanın FIFA referisi Xorvatiya yığmasının oyununa təyinat alıb

    Futbol
    • 12 noyabr, 2025
    • 10:31
    Azərbaycanın FIFA referisi Əliyar Ağayev təyinat alıb.

    "Report"un məlumatına görə, 38 yaşlı hakim DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində keçiriləcək Xorvatiya – Farer adaları oyununu idarə edəcək.

    Ona Zeynal Zeynalov və Akif Əmirəli köməklik göstərəcək. Dördüncü hakim funksiyasını Elçin Məsiyev yerinə yetirəcək.

    Portuqaliyalı Tiaqo Martins VAR, onun həmyerlisi Bruno Esteves isə AVAR kimi təyinat alıb.

    Qeyd edək ki, qarşılaşma noyabrın 14-də Riyeka şəhərinin eyniadlı stadionunda keçiriləcək.

    Əliyar Ağayev DÇ-2026 seçmə mərhələ təyinat
    Азербайджанский рефери ФИФА получил назначение на матч сборной Хорватии
    Azerbaijani FIFA referee appointed to Croatia national team match

