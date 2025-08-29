"Барселона" впервые подписала контракт с азербайджанским футболистом

Испанский клуб "Барселона" впервые подписал контракт с азербайджанским футболистом.

Как передает Report, об этом сообщается в соцсетях.

Контракт подписан с Ибрагимом Бабаевым, он будет выступать в молодежной команде "Барселоны" (U17).

Ранее Ибрагим Бабаев играл за швейцарский клуб "Серветт".

В церемонии подписания контракта принимали участие член правления "Барселоны", директор, ответственный за детско-юношеский футбол Жоан Солер Ферре и известный испанский футболист, четырехкратный чемпион страны в составе "Барселоны" Хосе Рамон Алексанко.