"Барселона" впервые подписала контракт с азербайджанским футболистом
Футбол
- 29 августа, 2025
- 20:59
Испанский клуб "Барселона" впервые подписал контракт с азербайджанским футболистом.
Как передает Report, об этом сообщается в соцсетях.
Контракт подписан с Ибрагимом Бабаевым, он будет выступать в молодежной команде "Барселоны" (U17).
Ранее Ибрагим Бабаев играл за швейцарский клуб "Серветт".
В церемонии подписания контракта принимали участие член правления "Барселоны", директор, ответственный за детско-юношеский футбол Жоан Солер Ферре и известный испанский футболист, четырехкратный чемпион страны в составе "Барселоны" Хосе Рамон Алексанко.
