    "Барселона" впервые подписала контракт с азербайджанским футболистом

    • 29 августа, 2025
    • 20:59
    Барселона впервые подписала контракт с азербайджанским футболистом

    Испанский клуб "Барселона" впервые подписал контракт с азербайджанским футболистом. 

    Как передает Report, об этом сообщается в соцсетях.

    Контракт подписан с Ибрагимом Бабаевым, он будет выступать в молодежной команде "Барселоны" (U17).

    Ранее Ибрагим Бабаев играл за швейцарский клуб "Серветт".

    В церемонии подписания контракта принимали участие член правления "Барселоны", директор, ответственный за детско-юношеский футбол Жоан Солер Ферре и известный испанский футболист, четырехкратный чемпион страны в составе "Барселоны" Хосе Рамон Алексанко.

