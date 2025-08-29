"Barselona" ilk dəfə azərbaycanlı futbolçu ilə müqavilə bağlayıb
Futbol
- 29 avqust, 2025
- 21:13
İspaniyanın "Barselona" klubu ilk dəfə azərbaycanlı futbolçu İbrahim Babayevlə müqavilə bağlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb.
İbrahim Babayev "Barselona"nın U-17 komandasında çıxış edəcək.
O, bundan əvvəl İsveçrə "Servett"ində oynayıb.
İmza mərasimində "Barselona" gənclər heyətinin direktoru Soler Ferre və məşhur ispan futbolçusu Xose Ramon Aleksanko iştirak ediblər.
