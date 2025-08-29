    İlham Əliyev Futbol Türkiyə zəfər bayramı Cüdo DÇ Təhsil şəhid Avropa İttifaqı

    "Barselona" ilk dəfə azərbaycanlı futbolçu ilə müqavilə bağlayıb

    Futbol
    • 29 avqust, 2025
    • 21:13
    Barselona ilk dəfə azərbaycanlı futbolçu ilə müqavilə bağlayıb

    İspaniyanın "Barselona" klubu ilk dəfə azərbaycanlı futbolçu İbrahim Babayevlə müqavilə bağlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb. 

    İbrahim Babayev "Barselona"nın U-17 komandasında çıxış edəcək.

    O, bundan əvvəl İsveçrə "Servett"ində oynayıb.

    İmza mərasimində "Barselona" gənclər heyətinin direktoru Soler Ferre və məşhur ispan futbolçusu Xose Ramon Aleksanko iştirak ediblər.

    "Barselona".   Azərbaycanlı.   Futbol  
