Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Азербайджан опустился на одну позицию в рейтинге УЕФА

    Футбол
    • 28 ноября, 2025
    • 09:43
    Азербайджан опустился на одну позицию в рейтинге УЕФА

    Азербайджан опустился на одну позицию в рейтинге УЕФА.

    Как сообщает Report, это произошло после поражения "Карабаха" в матче с итальянским "Наполи" (0:2) в V туре основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

    Сборная Азербайджана занимает 26-е место в рейтинге с коэффициентом 22.250, Украина - 25-е с коэффициентом 22.350, а Словения - 27-е с коэффициентом 22.218.

    Лидирует в рейтинге Англия (101.783).

    Лига Чемпионов рейтинг УЕФА ФК "Карабах"
    Azərbaycan UEFA reytinqində bir pillə geriləyib

    Последние новости

    10:21

    У главы Офиса президента Украины проводятся обыски

    В регионе
    10:14

    Курс евро снизился к доллару перед выходом данных по безработице в Германии

    Финансы
    10:12

    Названы лидеры Азербайджана по объему ненефтяного экспорта среди госкомпаний

    Финансы
    10:00

    Азербайджан за 10 месяцев нарастил экспорт золота на 69,4%

    Промышленность
    10:00

    МВД: Задержаны 8 человек за торговлю банковскими картами для онлайн-азартных игр

    Происшествия
    09:56

    Армения в декабре примет первую миссию ЕС по либерализации визового режима

    В регионе
    09:52

    Цена азербайджанской нефти превысила $66

    Энергетика
    09:51

    Нефть марки Brent подорожала до $63,58 за баррель

    Энергетика
    09:48

    Азербайджан поздравил Албанию с национальным праздником

    Внешняя политика
    Лента новостей