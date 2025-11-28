Азербайджан опустился на одну позицию в рейтинге УЕФА.

Как сообщает Report, это произошло после поражения "Карабаха" в матче с итальянским "Наполи" (0:2) в V туре основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Сборная Азербайджана занимает 26-е место в рейтинге с коэффициентом 22.250, Украина - 25-е с коэффициентом 22.350, а Словения - 27-е с коэффициентом 22.218.

Лидирует в рейтинге Англия (101.783).