Azərbaycan UEFA reytinqində bir pillə geriləyib
Futbol
- 28 noyabr, 2025
- 09:21
Azərbaycan UEFA reytinqində bir pillə geriləyib.
"Report"un məlumatına görə, bu, "Qarabağ"ın UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin V turunda İtaliyanın "Napoli" klubuna məğlubiyyətindən sonra (0:2) baş verib.
Azərbaycan 22.250 əmsalla 26-cı pillədə qərarlaşıb. 25-ci yerdəki Ukraynanın 22.350 əmsalı var. Sloveniya isə 22.218 əmsalla 27-cidir.
Qeyd edək ki, UEFA reytinqində İngiltərə (101.783) ilk sıraradadır.
