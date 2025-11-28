İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Azərbaycan UEFA reytinqində bir pillə geriləyib

    Futbol
    • 28 noyabr, 2025
    • 09:21
    Azərbaycan UEFA reytinqində bir pillə geriləyib

    Azərbaycan UEFA reytinqində bir pillə geriləyib.

    "Report"un məlumatına görə, bu, "Qarabağ"ın UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin V turunda İtaliyanın "Napoli" klubuna məğlubiyyətindən sonra (0:2) baş verib.

    Azərbaycan 22.250 əmsalla 26-cı pillədə qərarlaşıb. 25-ci yerdəki Ukraynanın 22.350 əmsalı var. Sloveniya isə 22.218 əmsalla 27-cidir.

    Qeyd edək ki, UEFA reytinqində İngiltərə (101.783) ilk sıraradadır.

    UEFA reytinqi UEFA Çempionlar Liqası Azərbaycan "Qarabağ" klubu
    Азербайджан опустился на одну позицию в рейтинге УЕФА

    Son xəbərlər

    10:19
    Foto

    Eduard Məmmədov Əbu-Dabidə keçirilən dünya çempionatında iki qızıl medal qazanıb

    Fərdi
    10:18

    Əhməd İsmayılov: Azərbaycan Türk dövlətləri ilə media sahəsində əməkdaşlığı dərinləşdirməyə çalışır

    Media
    10:17

    Azərbaycan Perudan istiot alışını bərpa edib

    Biznes
    10:17

    Yeni il ərəfəsində "Yelo Bank"dan möhtəşəm kampaniya – illik 9%-dən!

    Maliyyə
    10:17

    Çinin Azərbaycandakı səfiri Naxçıvandadır

    Daxili siyasət
    10:14

    Mürsəl İbrahimov Xaçmazda vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    10:12

    Petr Çex hokkeyçi karyerasını bərpa edib

    Komanda
    10:08
    Foto

    Bakıda TDT Media və İnformasiya üzrə nazirlərin 7-ci toplantısı keçirilir

    Media
    10:02

    Viktor Orban bu gün Putinlə Ukrayna nizamlanmasını müzakirə edəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti