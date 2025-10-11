Австрийская бригада судей обслужит матч Украина-Азербайджан
Футбол
- 11 октября, 2025
- 14:13
Матч Украина - Азербайджан в рамках отбора на Чемпионат мира по футболу (ЧМ-2026) будет обслуживать бригада судей из Австрии во главе с Себастьяном Гисхамером.
Как сообщает Report, ему будут помогать Йорген Роланд Ридель и Сантино Шрайнер.
Функции четвертого арбитра будет выполнять Вальтер Альтман.
Отметим, что сборная Азербайджана сыграет с Украиной 13 октября. Матч начнется в 22:45 по бакинскому времени.
