Австрийская бригада судей обслужит матч Украина-Азербайджан

Матч Украина - Азербайджан в рамках отбора на Чемпионат мира по футболу (ЧМ-2026) будет обслуживать бригада судей из Австрии во главе с Себастьяном Гисхамером.

Как сообщает Report, ему будут помогать Йорген Роланд Ридель и Сантино Шрайнер.

Функции четвертого арбитра будет выполнять Вальтер Альтман.

Отметим, что сборная Азербайджана сыграет с Украиной 13 октября. Матч начнется в 22:45 по бакинскому времени.