    Футбол
    • 11 октября, 2025
    • 14:13
    Австрийская бригада судей обслужит матч Украина-Азербайджан

    Матч Украина - Азербайджан в рамках отбора на Чемпионат мира по футболу (ЧМ-2026) будет обслуживать бригада судей из Австрии во главе с Себастьяном Гисхамером.

    Как сообщает Report, ему будут помогать Йорген Роланд Ридель и Сантино Шрайнер.

    Функции четвертого арбитра будет выполнять Вальтер Альтман.

    Отметим, что сборная Азербайджана сыграет с Украиной 13 октября. Матч начнется в 22:45 по бакинскому времени.

    ЧМ-2026 Себастьян Гисхамер Украина-Азербайджан
    DÇ-2026: Ukrayna - Azərbaycan oyununu avstriyalı hakim idarə edəcək

