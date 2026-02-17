Ташкент и Лондон согласовали подготовку совместной "дорожной карты" по развитию сотрудничества

Узбекистан и Великобритания договорились принять совместную "дорожную карту" по дальнейшему развитию многопланового сотрудничества.

Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана, договоренность была достигнута на встрече узбекского лидера Шавката Мирзиёева с торговым посланником Великобритании по Центральной Азии и Азербайджану лордом Джоном Олдердайсом.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего развтия узбекско-британского взаимовыгодного партнерства, прежде всего в торгово-экономической сфере.

В рамках визита в Узбекистан торговый посланник также провел встречу с вице-премьером - министром экономики и финансов страны Джамшидом Кучкаровым.

Стороны обсудили текущее состояние торгово-экономического сотрудничества между Узбекистаном и Великобританией, а также перспективы его дальнейшего расширения.

"Стороны обсудили развитие транспортной и логистической инфраструктуры, модернизацию аэропортов, увеличение доли зеленой энергии и расширение применения механизмов государственно-частного партнерства. В ходе встречи также рассмотрены реформы госкомпаний и банков, ускорение процессов приватизации и выход узбекских компаний на международные финансовые рынки, включая Лондонскую фондовую биржу", - говорится в сообщении Минэкономики Узбекистана.