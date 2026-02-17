Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    • 17 февраля, 2026
    • 16:32
    Ташкент и Лондон согласовали подготовку совместной дорожной карты по развитию сотрудничества

    Узбекистан и Великобритания договорились принять совместную "дорожную карту" по дальнейшему развитию многопланового сотрудничества.

    Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана, договоренность была достигнута на встрече узбекского лидера Шавката Мирзиёева с торговым посланником Великобритании по Центральной Азии и Азербайджану лордом Джоном Олдердайсом.

    В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего развтия узбекско-британского взаимовыгодного партнерства, прежде всего в торгово-экономической сфере.

    В рамках визита в Узбекистан торговый посланник также провел встречу с вице-премьером - министром экономики и финансов страны Джамшидом Кучкаровым.

    Стороны обсудили текущее состояние торгово-экономического сотрудничества между Узбекистаном и Великобританией, а также перспективы его дальнейшего расширения.

    "Стороны обсудили развитие транспортной и логистической инфраструктуры, модернизацию аэропортов, увеличение доли зеленой энергии и расширение применения механизмов государственно-частного партнерства. В ходе встречи также рассмотрены реформы госкомпаний и банков, ускорение процессов приватизации и выход узбекских компаний на международные финансовые рынки, включая Лондонскую фондовую биржу", - говорится в сообщении Минэкономики Узбекистана.

