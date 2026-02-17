İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Daşkənd və London əməkdaşlığın inkişafı üzrə birgə yol xəritəsi hazırlayacaq

    Region
    • 17 fevral, 2026
    • 17:24
    Daşkənd və London əməkdaşlığın inkişafı üzrə birgə yol xəritəsi hazırlayacaq

    Özbəkistan və Böyük Britaniya çoxplanlı əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi üzrə birgə yol xəritəsi qəbul etmək barədə razılıq əldə edib.

    "Report" Özbəkistan Prezidentinin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, razılaşma dövlət başçısı Şavkat Mirziyoyev ilə Böyük Britaniyanın Mərkəzi Asiya və Azərbaycan üzrə ticarət elçisi Lord Con Olderdays arasında keçirilən görüşdə əldə olunub.

    Görüş zamanı tərəflər ilk növbədə ticari-iqtisadi sahədə Özbəkistan-Böyük Britaniya qarşılıqlı faydalı tərəfdaşlığının daha da inkişaf etdirilməsi məsələlərini müzakirə ediblər.

    Özbəkistana səfəri çərçivəsində ticarət elçisi həmçinin ölkənin Baş nazirinin müavini - iqtisadiyyat və maliyyə naziri Cəmşid Kuçkarovla görüşüb.

    Tərəflər Özbəkistanla Böyük Britaniya arasında ticari-iqtisadi əməkdaşlığın hazırkı vəziyyətini, həmçinin onun daha da genişləndirilməsi perspektivlərini müzakirə ediblər.

    "Tərəflər nəqliyyat və logistika infrastrukturunun inkişafını, hava limanlarının modernləşdirilməsini, yaşıl enerjinin payının artırılmasını və dövlət-özəl tərəfdaşlığı mexanizmlərinin tətbiqinin genişləndirilməsini müzakirə ediblər. Görüşdə həmçinin dövlət şirkətləri və bankların islahatı, özəlləşdirmə proseslərinin sürətləndirilməsi və Özbəkistan şirkətlərinin beynəlxalq maliyyə bazarlarına, o cümlədən London Fond Birjasına çıxışı nəzərdən keçirilib", - Özbəkistan İqtisadiyyat Nazirliyinin məlumatında bildirilib.

    Özbəkistan Böyük Britaniya
    Ташкент и Лондон согласовали подготовку совместной "дорожной карты" по развитию сотрудничества
    Tashkent, London to prepare joint roadmap for co-op development

    Son xəbərlər

    18:20

    Milli Aviasiya Akademiyasında "Ansys" proqramı ilə rəqəmsal modelləşdirmə genişlənir

    İKT
    18:17
    Foto

    Azərbaycan Suriyada dağıdılmış məktəblərin tikintisi və təmirinə dəstək göstərəcək

    Xarici siyasət
    18:11
    Foto

    Azərbaycan ilə Mərakeş arasında elm və ali təhsil sahəsində əməkdaşlıq sazişi imzalanıb

    Elm və təhsil
    18:05

    Azərbaycan daha bir ölkəyə makaron tədarük etməyə başlayıb

    Biznes
    18:03
    Foto

    ADDA ilə İsrailin təhsil müəssisələri arasında əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Elm və təhsil
    18:03

    Azərbaycan pambıq lifi ixracından gəlirini 35 %-ə yaxın artırıb

    İqtisadiyyat
    17:59

    Paşinyan Avropa Komissiyasının rəsmisi ilə regionda sülh gündəliyini müzakirə edib

    Region
    17:57

    Azərbaycanda saxta və təhlükəli məhsullara qarşı yeni hüquqi mexanizm hazırlanıb

    Biznes
    17:55

    "Qarabağ"ın prezidenti: "Nyukasl"la oyunun vacibliyini bilirik"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti