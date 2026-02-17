Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Счетная палата: В Азербайджане есть проблемы с применением бюджетирования, ориентированного на результат

    Финансы
    • 17 февраля, 2026
    • 16:38
    Счетная палата: В Азербайджане есть проблемы с применением бюджетирования, ориентированного на результат

    В Азербайджане продолжается внедрение Среднесрочных рамок расходов и механизма бюджетирования, ориентированного на результат, однако система с институциональной точки зрения полностью не сформирована.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на журнал "Государственный аудит" Счетной палаты за 2025 год.

    В настоящее время действуют две параллельные модели бюджетного планирования – постатейный бюджет, регулируемый законом "О бюджетной системе", и бюджет, ориентированный на результат, регулируемый правилами среднесрочных рамок расходов.

    Отмечается, что интеграция между стратегическими целями и финансовым планированием слаба, а методология по индикаторам полностью не разработана. Это препятствует эффективному применению механизма бюджетирования, ориентированного на результат.

    Hesablama Palatası: Azərbaycanda nəticə əsaslı büdcə sistemi hələ tam formalaşmayıb
