Латвия предоставит 10 млн евро в рамках инициативы PURL
В регионе
- 17 февраля, 2026
- 16:39
Латвия выделит 10 млн евро на закупку американского оружия для Украины в рамках инициативы НАТО PURL.
Как передает Report, об этом в соцсетях сообщила премьер Латвии Эвика Силиня.
По ее словам, такое решение было принято в ходе сегодняшнего заседания правительства.
Она отметила, что Латвия выделяет на поддержку Украины 0,25% своего ВВП.
Последние новости
17:13
Счетная палата выявила несоответствия в финансировании образовательных программФинансы
17:11
СП: Цели госпрограммы по развитию чаеводства не достигаютсяФинансы
17:03
Фото
Агентство кино Азербайджана подписало меморандум с Национальным киноцентром ГрузииKультурная политика
16:57
В Женеве стартовали переговоры Украины, России и СШАДругие страны
16:56
Недалеко от йеменского порта судно подверглось обстрелуДругие страны
16:45
На шельфе Кот-д'Ивуара открыли крупное месторождение газаДругие страны
16:39
Латвия предоставит 10 млн евро в рамках инициативы PURLВ регионе
16:38
Счетная палата: В Азербайджане есть проблемы с применением бюджетирования, ориентированного на результатФинансы
16:32