Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Латвия предоставит 10 млн евро в рамках инициативы PURL

    В регионе
    • 17 февраля, 2026
    • 16:39
    Латвия предоставит 10 млн евро в рамках инициативы PURL

    Латвия выделит 10 млн евро на закупку американского оружия для Украины в рамках инициативы НАТО PURL.

    Как передает Report, об этом в соцсетях сообщила премьер Латвии Эвика Силиня.

    По ее словам, такое решение было принято в ходе сегодняшнего заседания правительства.

    Она отметила, что Латвия выделяет на поддержку Украины 0,25% своего ВВП.

    программа PURL Украина Латвия
    Ты - Король

    Последние новости

    17:13

    Счетная палата выявила несоответствия в финансировании образовательных программ

    Финансы
    17:11

    СП: Цели госпрограммы по развитию чаеводства не достигаются

    Финансы
    17:03
    Фото

    Агентство кино Азербайджана подписало меморандум с Национальным киноцентром Грузии

    Kультурная политика
    16:57

    В Женеве стартовали переговоры Украины, России и США

    Другие страны
    16:56

    Недалеко от йеменского порта судно подверглось обстрелу

    Другие страны
    16:45

    На шельфе Кот-д'Ивуара открыли крупное месторождение газа

    Другие страны
    16:39

    Латвия предоставит 10 млн евро в рамках инициативы PURL

    В регионе
    16:38

    Счетная палата: В Азербайджане есть проблемы с применением бюджетирования, ориентированного на результат

    Финансы
    16:32

    Ташкент и Лондон согласовали подготовку совместной "дорожной карты" по развитию сотрудничества

    В регионе
    Лента новостей