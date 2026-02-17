Латвия предоставит 10 млн евро в рамках инициативы PURL

Латвия выделит 10 млн евро на закупку американского оружия для Украины в рамках инициативы НАТО PURL.

Как передает Report, об этом в соцсетях сообщила премьер Латвии Эвика Силиня.

По ее словам, такое решение было принято в ходе сегодняшнего заседания правительства.

Она отметила, что Латвия выделяет на поддержку Украины 0,25% своего ВВП.