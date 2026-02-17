Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Азербайджане в январе выдано около 49 тыс. сертификатов "ASAN İmza"

    Финансы
    • 17 февраля, 2026
    • 16:29
    В Азербайджане в январе выдано около 49 тыс. сертификатов ASAN İmza

    В Азербайджане в январе текущего года выдан 48 681 сертификат "ASAN İmza", что на 5,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

    Об этом сообщили Report в Государственной налоговой службе.

    За отчетный период "ASAN İmza" были предоставлены по 30 823 обращениям, что на 0,5% меньше по сравнению с годом ранее.

    Сертификаты действительны в течение 3 лет.

    Лента новостей