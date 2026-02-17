В Азербайджане в январе выдано около 49 тыс. сертификатов "ASAN İmza"
- 17 февраля, 2026
- 16:29
В Азербайджане в январе текущего года выдан 48 681 сертификат "ASAN İmza", что на 5,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Об этом сообщили Report в Государственной налоговой службе.
За отчетный период "ASAN İmza" были предоставлены по 30 823 обращениям, что на 0,5% меньше по сравнению с годом ранее.
Сертификаты действительны в течение 3 лет.
