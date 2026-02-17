İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Azərbaycanda yanvarda 49 minə yaxın "ASAN İmza" sertifikatı verilib

    Maliyyə
    • 17 fevral, 2026
    • 16:11
    Azərbaycanda yanvarda 49 minə yaxın ASAN İmza sertifikatı verilib

    Bu ilin yanvar ayında Azərbaycanda 48 681 "ASAN İmza" elektron imza sertifikatı verilib.

    Bu barədə "Report"a İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətindən bildirilib.

    Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 5,1 % çoxdur.

    Hesabat dövründə "ASAN İmza"lar 30 823 müraciət üzrə təqdim olunub. Bu isə 1 il əvvələ nisbətən 0,5 % azdır.

    "ASAN İmza" elektron imza sertifikatlarının üç növü var: fiziki şəxslər (vətəndaşlar), hüquqi şəxslər və sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər və dövlət qulluqçuları üçün elektron imza sertifikatları. Fiziki şəxslər üçün elektron imza sertifikatları şəxsi istifadə üçün nəzərdə tutulub. Hüquqi şəxslər və sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər, həmçinin dövlət qulluqçuları üçün nəzərdə tutulan elektron imza sertifikatları isə kommersiya və ya dövlət təşkilatını təmsil etmək və onun adından çıxış etmək səlahiyyətləri verir.

    Sertifikatlar 3 il etibarlıdır.

    Dövlət Vergi Xidməti İqtisadiyyat Nazirliyi
    В Азербайджане в январе выдано около 49 тыс. сертификатов "ASAN İmza"

